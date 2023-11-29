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لبنان

بقيادة الأب معتوق.. الأوركسترا السمفونية لراديو بوخارست تعزف مقطوعة إيطالية شهيرة

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:28
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قادَ الراهب الانطوني الأب توفيق معتوق الأوركسترا السيمفونية لراديو بوخارست مع جوقتها في العاصمة الرومانية بحضورِ حشدٍ من السفراء وأعضاء من الجالية اللبنانية.
 
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وعزفت الأوركسترا مقطوعة "ستابت ماتر" لمؤلف الأوبرا الإيطالي روسيني في صالة الراديو الرومانية، وقد رافقه في الإنشاد المنفرد بالإضافة إلى الأوركسترا والجوقة، عددٌ من المنشدين المنفردين الرومانيين.
 
وجرى نقل الحفل مباشرة عبر الراديو الروماني وقد تميز بالأداء التقني الرفيع للأوركسترا التي ضمت مع الجوقة 150 عازفاً.
 
يذكر أنّ الاب معتوق هو قائد أوركسترا ضيف لاوركسترات الراديو الرومانيّة منذ سنة 2017.
 
 
 
 

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