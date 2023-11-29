بقيادة الأب معتوق.. الأوركسترا السمفونية لراديو بوخارست تعزف مقطوعة إيطالية شهيرة

قادَ الراهب الانطوني الأب توفيق معتوق الأوركسترا السيمفونية لراديو بوخارست مع جوقتها في العاصمة الرومانية بحضورِ حشدٍ من السفراء وأعضاء من الجالية اللبنانية.

Advertisement

وعزفت الأوركسترا مقطوعة "ستابت ماتر" لمؤلف الأوبرا الإيطالي روسيني في صالة الراديو الرومانية، وقد رافقه في الإنشاد المنفرد بالإضافة إلى الأوركسترا والجوقة، عددٌ من المنشدين المنفردين الرومانيين.

وجرى نقل الحفل مباشرة عبر الراديو الروماني وقد تميز بالأداء التقني الرفيع للأوركسترا التي ضمت مع الجوقة 150 عازفاً.

يذكر أنّ الاب معتوق هو قائد أوركسترا ضيف لاوركسترات الراديو الرومانيّة منذ سنة 2017.