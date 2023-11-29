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لبنان

سامي الجميل التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي: لحماية لبنان وإعادة انتاج السلطة

Lebanon 24
29-11-2023 | 06:47
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال في زيارة تعارف، تم في خلالها بحث آخر التطورات في المنطقة وانعكاسها على لبنان وسبل حمايته إضافة الى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
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واكد الجميل وفق بيان لحزب الكتائب "موقف الحزب الداعي الى حماية لبنان ومنع أي جهة داخلية او خارجية من اقحامه في صراعات المنطقة ، او جره الى حرب لا يريدها اهله وأهمية تطبيق القرارات الدولية، سيما الـ 1701".

كما شدد الجميل على "ضرورة إعادة الحياة الى المؤسسات، والذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، تبدأ معه عملية إعادة انتاج السلطة لتكون الدولة الضامن الأول لأمنه وشعبه".
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