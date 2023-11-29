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لبنان
العثور على طفلة حديثة الولادة... كانت مرمية إلى جانب الطريق
Lebanon 24
29-11-2023
|
06:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد المواطنين، عثر على طفلة حديثة الولادة، مرمية إلى جانب الطريق، في سوق الخان - قضاء حاصبيا.
وعمل الصليب الأحمر على نقلها إلى مستشفى حاصبيا الحكومي، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها.
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طفلة
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