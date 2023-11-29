العثور على طفلة حديثة الولادة... كانت مرمية إلى جانب الطريق

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد المواطنين، عثر على طفلة حديثة الولادة، مرمية إلى جانب الطريق، في سوق الخان - قضاء حاصبيا.

وعمل الصليب الأحمر على نقلها إلى مستشفى حاصبيا الحكومي، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها.