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لبنان
بشأن تنظيم عمل "ستارلينك" في لبنان... ماذا قرّر مجلس الوزراء؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-11-2023
|
07:14
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علم "لبنان 24"، أنّ مجلس الوزراء قرّر تكليف وزارة الاتصالات إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الاطار التجاري لعمل شركة "ستارلينك" في لبنان وفقا للاصول وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والعسكرية المختصة، وتأجيل البتّ بطلب الوزارة الحالي لحين إستكمال الملف.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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