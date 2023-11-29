نقابة المعلمين: هذه التجاوزات الخطيرة تهدّد أمن البلاد وسلامة المواطنين

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استنكرت نقابة المعلمين "تعرّض منزل العضو في المجلس التنفيذي والقيادي في الجماعة الإسلامية في الشمال إيهاب نافع وسيارته لإطلاق نار في منطقة طرابلس"، وطالبت "القوى الأمنية بإجراء التحقيقات اللازمة وكشف الحقيقة سريعًا، ومعاقبة المسؤولين حفظًا للأمن في المدينة".وطلبت من القوى الأمنية" تكثيف دورياتها وتحرّياتها منعًا لتكرار مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تهدّد أمن البلاد وسلامة المواطنين".