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لبنان

قطع أوتوستراد برقايل إحتجاجاً على انقطاع الكهرباء

Lebanon 24
29-11-2023 | 07:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ بعض الأهالي، قطعوا أوتوستراد برقايل في عكار، إحتجاجاً على انقطاع التيّار الكهربائيّ.
 
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