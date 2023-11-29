المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: قطع مياه الريّ عن المشتركين في مشروع صيدا - جزين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها ستقوم بأشغال تنظيف بركة انان وقناة منسوب الـ600، ابتداء من صباح يوم الجمعة في ١ / ١٢ / ٢٠٢٣، مما سيؤدي الى قطع مياه الري عن المشتركين في مشروع ري صيدا - جزين، ابتداء من مساء يوم الخميس الواقع فيه ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ و لغاية صباح يوم الخميس الواقع فيه ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣.

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