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لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: قطع مياه الريّ عن المشتركين في مشروع صيدا - جزين

Lebanon 24
29-11-2023 | 07:49
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها ستقوم بأشغال تنظيف بركة انان وقناة منسوب الـ600، ابتداء من صباح يوم الجمعة في ١ / ١٢ / ٢٠٢٣، مما سيؤدي الى قطع مياه الري عن المشتركين في مشروع ري صيدا - جزين، ابتداء من مساء يوم الخميس الواقع فيه ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ و لغاية صباح يوم الخميس الواقع فيه ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣.
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