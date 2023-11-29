بري بحث ولودريان في المستجدات واستقبل السفير الإسباني

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، حيث جرى عرض لآخر التطوارات والمستجدات السياسية .واستقبل بري السفير الاسباني في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، وتم عرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان واسبانيا.