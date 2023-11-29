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لبنان

بري بحث ولودريان في المستجدات واستقبل السفير الإسباني

Lebanon 24
29-11-2023 | 08:48
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، حيث  جرى عرض لآخر التطوارات والمستجدات السياسية .
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واستقبل بري السفير الاسباني في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، وتم عرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان واسبانيا.
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