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لبنان

ملحقون عسكريون زاروا فوج مغاوير البحر.. والسبب؟

Lebanon 24
29-11-2023 | 08:55
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اعلنت قيادة الجيش في بيان ان عددا من الملحقين العسكريين  زاروا فوج مغاوير البحر.
 
واستمع الملحقون العسكريون إلى إيجاز عن مهمات الفوج وحاجاته والتحديات التي يواجهها، بهدف البحث في سبل التعاون.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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مغاوير

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