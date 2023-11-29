ملحقون عسكريون زاروا فوج مغاوير البحر.. والسبب؟

اعلنت قيادة الجيش في بيان ان عددا من الملحقين العسكريين زاروا فوج مغاوير البحر.

واستمع الملحقون العسكريون إلى إيجاز عن مهمات الفوج وحاجاته والتحديات التي يواجهها، بهدف البحث في سبل التعاون.