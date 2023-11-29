القوى الأمنيّة حضرت إلى المكان.. العثور على جثة في معاصر الشوف

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة الرابعة من تاريخ اليوم جثة مواطن من معاصر-الشوف، إلى مستشفى عين وزين مديكل فيلدج. وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.

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