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لبنان

القوى الأمنيّة حضرت إلى المكان.. العثور على جثة في معاصر الشوف

Lebanon 24
29-11-2023 | 09:21
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نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة الرابعة من تاريخ اليوم جثة مواطن من معاصر-الشوف، إلى مستشفى عين وزين مديكل فيلدج. وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونية اللازمة.
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