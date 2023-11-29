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لبنان
على أوتوستراد المصيلح... حادث سير بين صهريج ودراجة ناريّة
Lebanon 24
29-11-2023
|
09:21
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وقع حادث سير بين صهريج ودراجة ناريّة، على أوتوستراد المصيلح.
وقد أُصيب شخص جراء الحادث.
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حادث سير
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