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لبنان

حميه: مرافئ جونية بيروت وصور قادرة على لعب دورها

Lebanon 24
29-11-2023 | 09:49
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واصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه عقد لقاءات جانبية على هامش زيارته الى بريطانيا ومشاركته في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن، حيث التقى بعد ظهر اليوم مع وفد من الوزارة مع الوفد القبرصي المشارك في أعمال الدورة الـ33 للمنظمة برئاسة  نائب وزير الشحن مارينا هادجيمانوليس وبمشاركة سفير قبرص في بريطانيا أندرياس كاكوريس.
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وتم البحث في آفاق تعزيز نمو العلاقات اللبنانية - القبرصية على صعيد النقل،  سيما البحري منه والإفادة من البعد الجغرافي قصير المدى بين البلدين على سواحل البحر المتوسط.
 
وأكد حميه أن "رؤيتنا الاستراتيجية لقطاع المرافئ اللبنانية، والتي وضعناها حيز التنفيذ، توازن في متنها حفظ أدوار المرافئ اللبنانية كافة سواء أكانت تجارية أم ذات وجهة سياحية "، مشيرا في هذا السياق إلى أن " مرافئ جونية وبيروت وصور قادرة من خلال مواصفاتها بأن تأخذ دورها المنشود في تفعيل النقل ذات الوجهة السياحية مع نظيراتها القبرصية".
وختم حميه قائلاً: "هذا القطاع هو على أتم الاستعداد والجهوزية لأن يقوم بدوره في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين فضلا عن أنها يمكنها بأن تعلب دورها الذي تستحق كوجهة ومحطة على حد سواء".
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