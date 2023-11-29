19
o
بيروت
18
o
طرابلس
27
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"التيار": ندعو الكتل النيابية الى تحرّكٍ وتلاقٍ حقيقي يفضي الى إنتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon 24
29-11-2023
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:
1- تبدي الهيئة إرتياحها لحصول الهدنة في غزة وإنسحابها على جنوب لبنان وتأمل في أن تؤدي الإتصالات والضغوط الدولية الى تحويلها الى وقف دائم لإطلاق النار تمهيداً لإنطلاق العملية السياسية على أساس القرارات الدولية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والتي من دونها لا سلام دائم ولا استقرار في الشرق .
Advertisement
2 - تجدّد الهيئة السياسية دعوة الكتل النيابية الى تحرّكٍ وتلاقٍ حقيقي يفضي الى إنتخاب رئيس للجمهورية يتناسب مع الحاجات الوطنية والوضع الاقليمي والداخلي الذي يتطلّب وجود رئيس جمهورية على اي طاولة مفاوضات اضافة الى وجود حكومة فاعلة وإذ ترحب الهيئة بأي مساعدة خارجية لما فيه مصلحة اللبنانيين، تؤكد أن الإستحقاق الرئاسي هو قبل أي شيئ آخر شأن سيادي لبناني ، تتحمل الجهات المعنية به المسؤولية عن التأخير في إنجازه والانعكاسات المترتبة على ذلك .
وتعتبر الهيئة أن الحرب القائمة لا يجوز إطلاقاً أن تكون سبباً في إهمال الإستحقاقات الحيوية ووضع خطة إنقاذ مالية وإقتصادية والقيام بالاصلاحات اللازمة والمطلوبة للنهوض المالي والاقتصادي.
4 - تحذّر الهيئة من إستمرار إقفال الدوائر العقارية في محافظة جبل لبنان نظراً لضررها على الخزينة وعلى المواطن وتدعو الى إيجاد حلّ يعيد العمل الى الدوائر من دون أن يؤثر ذلك في مسار التحقيق القضائي الجاري مع عدد من الموظفين . وتعتبر الهيئة السياسية أن الحلول متوفرة وأصحاب الشأن يعرفوها.
كما تؤكد الهيئة السياسية عدم إقفال ملفات الفساد وعلى مواصلة الضغط في ملف التدقيق الجنائي لكشف أسباب الإنهيار المالي والمسببين له، وكذلك في قضية إنفجار مرفأ بيروت لكي يصل التحقيق فيها الى خواتيمه وتبدأ محاكمة من تثبت مسؤوليته في هذه الجريمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
Lebanon 24
قوّتها كبيرة... هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً قبل قليل
16:47 | 2023-11-28
28/11/2023 04:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جوابها أثار جدلاً كبيراً.. إليكم ما قالته مذيعة "اللوتو" السابقة بشأن تمضيّة ليلة مع أحد الأشخاص مقابل المال
Lebanon 24
جوابها أثار جدلاً كبيراً.. إليكم ما قالته مذيعة "اللوتو" السابقة بشأن تمضيّة ليلة مع أحد الأشخاص مقابل المال
13:00 | 2023-11-28
28/11/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
Lebanon 24
إسرائيل تتحدّت عن أمرٍ مفاجىء... هكذا قُتِلَ جنودها في غزة!
13:29 | 2023-11-28
28/11/2023 01:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
Lebanon 24
تعميمٌ من وزير التربية إلى المدارس والثانويات والمعاهد... هذه تفاصيله
15:19 | 2023-11-28
28/11/2023 03:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إشتباك مسلّح وإنتشار كثيف للجيش
Lebanon 24
بالفيديو... إشتباك مسلّح وإنتشار كثيف للجيش
16:22 | 2023-11-28
28/11/2023 04:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:08 | 2023-11-29
دوي إنفجار قوي يهزّ البقاع.. ماذا قيلَ بشأنه؟
11:48 | 2023-11-29
حادثة تطال الجيش عند الحدود الآن.. ماذا فعل جنودٌ إسرائيليون؟
11:40 | 2023-11-29
تخصيص 4 ملايين دولار لمساعدة أهل الجنوب.. إليكم التفاصيل
11:29 | 2023-11-29
"الوطني الحر": ندعو الكتل النيابية إلى تلاقٍ حقيقي يُفضي إلى إنتخاب رئيس
11:19 | 2023-11-29
جعجع: للتمديد سنة واحدة لقائد الجيش ومحور الممانعة يُعطل الحل الرئاسي
10:55 | 2023-11-29
تذكير من قوى الأمن للمواطنين: لا تسلكوا هذا الطريق (فيديو)
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
29/11/2023 19:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
29/11/2023 19:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
29/11/2023 19:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24