دوي إنفجار قوي يهزّ البقاع.. ماذا قيلَ بشأنه؟

أفادَ شهود عيون عن سماع دويّ إنفجار قويّ في البقاع، مساء اليوم الأربعاء، وتحديداً في المناطق المُحاذية لسلسلة جبال لبنان الشرقيّة.



Advertisement وفيما تضاربت المعلومات عن سبب ما حصل، قالت مصادر صحفية إنّ صوتاً قوياً سُمع في منطقة بوداي ومحيطها من دون أن تُعرف طبيعته. وفيما تضاربت المعلومات عن سبب ما حصل، قالت مصادر صحفية إنّ صوتاً قوياً سُمع في منطقة بوداي ومحيطها من دون أن تُعرف طبيعته.

كذلك، تحدثت معلومات أخرى عن أن الصوت الذي ترددت أصداؤه في أكثر من منطقة بقاعيّة، تزامن مع تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق السلسلة الغربية لجبال لبنان.

ناشطون عبر مواقع التواص الإجتماعي أفادوا أيضاً بأن هناك أنباء عن حصول إستهداف لسوريا إنطلاقاً من البقاع ما أدى إلى حدوث صوت إنفجار كبير بسبب صواريخ اعتراضيّة، لكن هذا الكلام غير مؤكد حتى الآن.

