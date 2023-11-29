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لبنان
اعتباراً من الجمعة.. ماذا ستشهد معامل "كهربائية"؟
Lebanon 24
29-11-2023
|
13:07
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، اليوم الأربعاء، توقيف
المعامل الكهرومائية التابعة لها وتفريغ حوض أنان من المياه لمدة 3 أيام ابتداء من صباح يوم الجمعة 1 كانون الاول المقبل، لإجراء الصيانة الضرورية للحوض وتنظيف الوحول والأتربة و الطحالب.
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Lebanon 24
باسيل: اعداد النازحين صارت اكبر من قدرة الأرض على استيعابهم، حتّى ما نحكي عن الكهرباء والمياه والزبالة والصرف الصحي والطرقات. سياسياً نحنا صمدنا وتحمّلنا كل الضغوطات لدرجة العقوبات، بس لبنان ما عم يحمل والخطر صار كبير
29/11/2023 21:31:06
29/11/2023 21:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
الكهرباء
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