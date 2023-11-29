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لبنان

اعتباراً من الجمعة.. ماذا ستشهد معامل "كهربائية"؟

Lebanon 24
29-11-2023 | 13:07
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، اليوم الأربعاء، توقيف المعامل الكهرومائية التابعة لها وتفريغ حوض أنان من المياه لمدة 3 أيام ابتداء من صباح يوم الجمعة 1 كانون الاول المقبل، لإجراء الصيانة الضرورية للحوض وتنظيف الوحول والأتربة و الطحالب.
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لبنان

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