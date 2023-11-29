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لبنان

خبرٌ يهمكم عن مصرف لبنان.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
29-11-2023 | 13:53
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ذكرت قناة "الجديد" أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لن يُصدر أي تعميمٍ يتعلّق بالسحوبات المالية من المصارف ولا بشأن "اللولار". 

وكانت صحيفة "الجمهورية" ذكرت اليوم أنّ البنك المركزي بصدد إلغاء "اللولار" من المصارف بحيث يُلغى التعميم الرقم 151 الذي يحدد سعر الصرف بـ 15 ألف ليرة للدولار الواحد فيصبح سعر صَرفه على 89 ألف ليرة، أي على سعر الدولار المحدد في موازنة 2024، وهذه العملية ستتم فور إقرار هذه الموازنة، على ان يقرّ معها لزاماً قانون "الكابيتال كونترول".
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وكشفت مصادر "المركزي" انه إذا تعذّر إقرار موازنة 2024 قريباً، فإنّ مصرف لبنان يدرس امكانية اللجوء الى اجراء شبيه بـ"الكابيتال كونترول" عن طريق تعميم داخلي، وذلك بهدف ضبط عملية الصرف ولجم انفلات الكتلة النقدية الذي يسبّب التضخم.

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