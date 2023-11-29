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لبنان

معلومة عن الرواتب هذا الشهر.. هل ستُصرف بالدولار؟

Lebanon 24
29-11-2023 | 14:08
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قالت مصادر ماليّة لـ"لبنان24" إنَّ الرواتب عن شهر تشرين الثاني ستُحوّل إلى المصارف خلال الساعات الـ24 المُقبلة على أن تُصرف بالدولار الأميركي وعلى سعر صيرفة 85500 ليرة لبنانية أسوة بالأشهر الماضية. 
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ولفتت المصادر إلى أنّ الرواتب ستُصرف بناء لجداول عمل الموظفين لدى الوزارات ودوائر الدولة الأخرى مشيرة إلى أنَّ كل الأمور سالكة ضمن الأطر القائمة ولا إشكالات تُذكر.

لبنان

خاص

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