العثور على طائرة مُسيرة في بلدة جنوبيّة.. شاهدوا الصور

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطائرة مُسيرة قيل أنهُ تمّ العثور عليها في أحد بساتين بلدة عدلون - جنوب لبنان.

ولفتت المصادر إلى أنّ الطائرة كانت مرمية داخل أحد بساتين الموز في المنطقة المذكورة، وقد تم اكتشاف أمرها من قبل المواطنين.