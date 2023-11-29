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لبنان

العثور على طائرة مُسيرة في بلدة جنوبيّة.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
29-11-2023 | 14:13
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطائرة مُسيرة قيل أنهُ تمّ العثور عليها في أحد بساتين بلدة عدلون - جنوب لبنان.
 
ولفتت المصادر إلى أنّ الطائرة كانت مرمية داخل أحد بساتين الموز في المنطقة المذكورة، وقد تم اكتشاف أمرها من قبل المواطنين.
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