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لبنان

بُشرى سارّة عن السفر في لبنان.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2023 | 15:02
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كشفت المعلومات أنّ حركة مكاتب السفر باتت تنتعشُ تدريجياً خلال الأيام الماضية حيث تزايدت الحجوزات للسّفر السياحي خارج لبنان.
ولفتت المصادر إلى أنَّ أسعار تذاكر السفر ما زالت مرتفعة نسبياً مقارنة بالفترات السابقة، مشيرة إلى أنّه بعد إستعادة حركة الطيران وتيرتها السابقة، ستحدث تغييرات إيجابية أكثر.
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وقبل يومين، قال مدير عام المطار فادي الحسن لـ"لبنان24" إنّ "الأوضاع تحسّنت في مطار رفيق الحريري الدوليّ"، مشيراً إلى أنّ "حركة الطيران مقبولة جداً".
وأعلن الحسن أنّ شركة "طيران الشرق الأوسط" (الميدل إيست) تقوم بإعادة طائراتها تدريجياً إلى بيروت بعدما نُقل عدد كبيرٌ منها إلى دولٍ أخرى الشهر الماضي كخطوة إحترازية وسط الحديث عن إمكانية اندلاع حربٍ في لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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