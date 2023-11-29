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لبنان

لقاءٌ بين لودريان وفرنجية.. ونقاشٌ حول الإستحقاق الرئاسيّ

Lebanon 24
29-11-2023 | 15:18
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استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيةه، في منزل نجله النائب طوني فرنجية في بيروت، الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان يرافقه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، في حضور النائب فرنجية والوزير السابق روني عريجي.
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 واشار بيان للمكتب الاعلامي لفرنجية انه "تمت، خلال اللقاء الذي اتسم بالوضوح والصراحة، مناقشة التطورات السياسية والأمنية والميدانية في جنوب لبنان وفلسطين المحتلة، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وأهمية المحافظة على المؤسسة العسكرية في ضوء الظروف الحالية الضاغطة".
 
 
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