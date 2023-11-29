لقاءٌ بين لودريان وفرنجية.. ونقاشٌ حول الإستحقاق الرئاسيّ

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واشار بيان للمكتب الاعلامي لفرنجية انه "تمت، خلال اللقاء الذي اتسم بالوضوح والصراحة، مناقشة التطورات السياسية والأمنية والميدانية في جنوب لبنان وفلسطين المحتلة، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وأهمية المحافظة على المؤسسة العسكرية في ضوء الظروف الحالية الضاغطة".