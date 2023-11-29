آخر فيديو للنائب محمد رعد.. ماذا قال في ختام التعازي بإستشهاد نجله؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه النائب محمد رعد في ختام تقديم التعازي بإستشهاد نجله عباس إثر قصف إسرائيليّ طال منزلاً في بلدة بيت ياحون - جنوب لبنان، الأسبوع الماضي.

وفي تصريحٍ له، شكر رعد كل الذين شاركوه العاطفة والمواساة، وقال: "أتوجه بالشكر لكل شعبنا اللبناني ولكل المؤمنين بالرسالات السماوية. الشهادة كرامة ربما يستحقها الشهيد وربما تصلنا بعض بركاتها. نسأل الله أن نكون على قدر المسؤولية ونحن معنيون أن نكون كذلك، وأن نكون على قدر آمال أمتنا وشعبنا الذي يعبر عن التزامه بخيار المقاومة".

وختم: "نحن تحت عباءة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، نتابع الطريق ونسترشد بتعليماته".