Advertisement

لبنان

آخر فيديو للنائب محمد رعد.. ماذا قال في ختام التعازي بإستشهاد نجله؟

Lebanon 24
29-11-2023 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1135746-638368976315593093.PNG
Doc-P-1135746-638368976315593093.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه النائب محمد رعد في ختام تقديم التعازي بإستشهاد نجله عباس إثر قصف إسرائيليّ طال منزلاً في بلدة بيت ياحون - جنوب لبنان، الأسبوع الماضي.
 
وفي تصريحٍ له، شكر رعد كل الذين شاركوه العاطفة والمواساة، وقال: "أتوجه بالشكر لكل شعبنا اللبناني ولكل المؤمنين بالرسالات السماوية. الشهادة كرامة ربما يستحقها الشهيد وربما تصلنا بعض بركاتها. نسأل الله أن نكون على قدر المسؤولية ونحن معنيون أن نكون كذلك، وأن نكون على قدر آمال أمتنا وشعبنا الذي يعبر عن التزامه بخيار المقاومة".
 
وختم: "نحن تحت عباءة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، نتابع الطريق ونسترشد بتعليماته". 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-11-29
17:24 | 2023-11-29
17:05 | 2023-11-29
17:00 | 2023-11-29
16:40 | 2023-11-29
15:18 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24