مراسل المنار :



في الصور || غرفة العمليات التجسسية في الموقع الإسرائيلي المعادي عند #رأس_الناقورة البحري ، قبل .. و بعد إستهدافها بصواريخ #حزب‌_الله الموجهة عند الحدود اللبنانية مع #فلسطين_المحتلة . pic.twitter.com/rsGBsTP9eU