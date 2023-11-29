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لبنان

صور لـ"غرفة تجسس إسرائيلية" في الجنوب.. هكذا "دمرتها" صواريخ "الحزب"!

Lebanon 24
29-11-2023 | 16:40
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نشر مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب صورة تظهر غرفة العمليات التجسسية داخل موقع عسكري إسرائيلي في منطقة رأس الناقورة.
 
ووثقت الصور وضع الغرفة قبل وبعد إستهدافها بصواريخ "حزب الله" خلال الأحداث الأخيرة التي حصلت مؤخراً في الجنوب.
 
 
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