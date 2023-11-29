مقدمات النشرات المسائية

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في توقيت ملتهب، وبظل انشغال دول القرار بمجريات الحرب على غزة وتبعاتها على المنطقة.حط في بيروت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في مهمة ببعدين سياسي وامني.في البعد الاول تحاول فرنسا تحريك الجمود في الملف الرئاسي بعد عام وشهر على الفراغاما البعد الثاني ففرضته الحرب على غزة وتبعاتها جنوبا حيث ينقل لودريان رسالة فرنسية مباشرة لمنع انزلاق لبنان إلى حرب مدمرة مع إسرائيل.لودريان شرع في جولة واسعة تستمر حتى يوم الجمعة معيدا التذكير بموقف الخماسية لجهة توافق اللبنانيين على انتخاب رئيس للبلاد.الى ذلك أمل الرئيس ميقاتي في مداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي أمل ان تنتهي الأمور إلى سلام بعد تجربة الهدنة التي انعكست على واقع الجنوب لافتا الى ان مروحة اللقاءات والإتصالات التي اجراها، تؤشر إلى ان الاتجاهات الدولية تسعى إلى وضع حل على اساس "قيام الدولتين" ونظام العدالة الانسانية.على صعيد غزة، تنتهي اليوم الهدنة التي تم تمديدها يومين بظل مفاوضات حثيثة لتمديدها مجددا بمساع حميدة من قطر ومصر وقد ابلغت حماس الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة ل4 أيام.اذن الموفد الفرنسي جال على عدد من المسؤولين معلنا خلال لقائه الرئيس ميقاتي ان زيارته تهدف لتجديد التأكيد على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين الى توحيد الموقف ولاسراع في انجاز الاستحقاق الرئاسي.إهتمامات لبنانية مثلثة الأضلاع شغلت الواقع الداخلي اليوم وتوزعت بين خماسية في الرئاسة بلسان فرنسي ورباعية في التشريع بشؤون الناس وإرجاء في التنفيذ على مستوى هيكلة المصارففي الرئاسة جولة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان التقى في مستهلها رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي إضافة الى قائد الجيش العماد جوزف عون حيث أكد مجددا على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين الى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الإستحقاق الرئاسي مبديا الإستعداد للمساعدة في هذا الشأن ومن المقرر أن يجري لودريان لقاءات واجتماعات وضع لها عنوانا هو تأمين التوافق, اللبنانيفي التشريع أقرت اللجان النيابية المشتركة بدعوة من الرئيس بري سلة من القوانين التي تتعلق بحياة الناسعبر تشكيل خيمة عمادها نظام التقاعد والحماية الإجتماعية حكوميا جلسة لمجلس الوزراء اليوم بجدول اعمال مؤلف من 17 بندا ليس من ضمنها قيادة الجيش وكان نجمها مشروع هيكلة المصارف واعادة تنظيمها الا ان المجلس إرتأى إرجاء البت به لاعادة هيكلته عبر المزيد من الدرس بعد اخذ ملاحظات الوزراء عليه في ضوء ما هو متداول لناحية الابقاء على 18 مصرفا كبيرا ممن يملكون القدرة على توفير الخدمات المطلوبةعند الحدود اللبنانية الفلسطينيةأطلق جنود العدو الإسرائيلي النار من موقع العباد بإتجاه محيط آلية عسكرية للجيش اللبناني خلال دورية كانت تقوم بها قرب الموقع المحاذي لموقع قوات اليونيفيلوفي غزة سداسية تبادل...حيث تسلمت حكومة العدو قائمة بأسماء الدفعة السادسة من الاسرى الإسرائيليين الذين سيتم إخلاء سبيلهم الليلة في إطار تبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس والفصائل الأخرى للمقاومة الفلسطينية في وقت تزايد فيه الضغط الدولي لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.وفي هذا الإطار كانت دعوة البابا فرنسيس إلى استمرار الهدنة في غزة.ومن رحم معاناة غزة الى جنين التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.انها زيارة حض وحث لا أكثر ولا أقل. هكذا وصف مسؤول لبناني الزيارة الرابعة التي يقوم بها جان ايف لودريان الى لبنان. فالمبعوث الرئاسي الفرنسي لم يأت، لا بمبادرة رئاسية ولا بطرح، بل كرر كالعادة ضرورة ان ينتخب اللبنانيون رئيسا للجمهورية، لأن المنطقة مقبلة على استحقاقات، ان كان في السلم او في الحرب.هكذا جدد لودريان اهمية الذهاب الى خيار ثالث بعدما اضحى سليمان فرنجية وجهاد ازعور مرشحي مواجهة، كما شدد امام المسؤولين على اهمية تطبيق القرار 1701.في المحصلة: زيارة لودريان لن تغير شيئا، وخصوصا ان معظم المسؤولين والقادة اللبنانيين لا يقدرون تماما خطورة المرحلة محليا واقليميا.في غزة الهدنة مستمرة، وستضاف، ايام اربعة الى الايام الستة الماضية، ما يسمح للقطاع الجريح بالتقاط انفاسه من جديد، كما يسمح باطلاق المزيد من الرهائن والاسرى.انه الدم الهادر على طريق القدس من جنوب لبنان، الذي لامس امجاد غزة وقبة الاقصى، وعبر فوق كل الاصطفافات المحلية لينسج من خيوط التنوع اجمل لوحة وطنية..انها دماء ثمانية وثمانين شهيدا بينهم عباس محمد رعد ، الذين حموا الوطن وعمدوا سيادته بالدماء، فكان اليوم عرسا وطنيا للشهداء جمع اغلب الوان الطيف اللبناني ورفقاء السلاح من مقاومين لبنانيين وفلسطينيين وقوميين عرب يؤمنون بالقضية وبان القدس لا تزال قبلة الجهاد..وكان مجمع المجتبى عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت قبة جامعة وصوتا واحدا ارتفع حد مآذن الاقصى وحارات غزة مباركا للشهداء، ومؤكدا ان لا بديل عن لغة المقاومة والتضحية لحماية الاعراض واستعادة المقدسات..وكقداسة المناسبة كان الكلام من سياسيين واعلاميين ورجال دين، ومن ابي العزاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي اكمل المشهد باجمل الكلام رادا التحية الوطنية لكل من أداها وآمن وايد وبارك هذا العطاء..ومن اهل العطاء، من المجاهدين المرابطين عند الحدود شرح عبر كاميرا المنار لظروف وطبيعة المعركة المفتوحة على طريق القدس، والتي ستحكي الايام بعض اسرارها..اما سر غزة فعند اطفالها ونسائها وشموخ رجالها، العصيين على اي انكسار، يقارعون المحتل بيقين المنتصر في معركة الارادات، فتراهم منتصبي الهامات فوق ارضهم او تحت ترابها، ولا يبايعون او يستسلمون، ويخوضون معركة السياسة والاعلام بكل اتقان، تماما كما يخوضون الحرب بوجه الهمجية الصهيونية الاميركية عليهم.واليهم تشخص الانظار في ساعات حاسمة لمفاوضات حول تمديد الهدنة، التي يقول الصهاينة عبر اعلامهم ومحلليهم انه لا بد منها مع ضيق الخيارات والحاجة الى ايام اضافية لتأمين عمليات تبادل جديدة للاسرى، فيما حكومتهم اسيرة الضغوطات الداخلية والخارجية، ومكبلة باخفاقاتها الميدانية.ومع ساعات الحسم قبل انتهاء التمديد الاول للهدنة عند السابعة من صباح الغد، تحدثت الخارجية القطرية عن تفاؤل كبير بتمديد جديد لايام اضافية، تفتح الفرص للبحث عن هدنة اطول على طريق وقف اطلاق النار...لا عنوان يتقدم اليوم على جولة جان ايف لودريان الرابعة على المسؤولين اللبنانيين.اما مضمون الجولة، فيستشف من مصدرين غير لبنانيين:الاول، الاجتماع الذي عقده الموفد الرئاسي الفرنسي مع المستشار الملكي السعودي نزار العلولا قبل انتقاله الى بيروت، والذي يؤشر بشكل واضح الى البحث في الملف الرئاسي… والثاني، الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس لمناسبة عيد الاستقلال، والتي تتضمن اشارات واضحة الى اهتمام باريس باستقرار الجنوب والحفاظ على تماسك المؤسسات العسكرية والامنية، فضلا عن الرئاسة.وفي وقت عقدت الحكومة الميقاتية اليوم جلسة حيدت نفسها مجددا عن عنوان التمديد، سواء لقائد الجيش او حتى للمدير العام للامن العام بالإنابة، بدأ الموفد الفرنسي لقاءاتها لتي يستكملها غدا.وفي وقت يلتقي لودريان الحادية عشرة من قبل ظهر الغد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، جددت الهيئة السياسية في التيار دعوة الكتل النيابية الى تحرك وتلاق حقيقي يفضي الى إنتخاب رئيس للجمهورية يتناسب مع الحاجات الوطنية والوضع الاقليمي والداخلي الذي يتطلب وجود رئيس جمهورية على اي طاولة مفاوضات، اضافة الى وجود حكومة فاعلة… وإذ رحبت الهيئة بأي مساعدة خارجية لما فيه مصلحة اللبنانيين، اكدت أن الإستحقاق الرئاسي هو قبل أي شيء آخر شأن سيادي لبناني، تتحمل الجهات المعنية به المسؤولية عن التأخير في إنجازه والانعكاسات المترتبة على ذلك ..ي ملف غزة يتركز النقاش حول ثلاثية "تبادل الأسرى وتمديد الهدنة واحتمال تجدد الحرب".في ملف الضفة الغربية تحاول إسرائيل القيام بعمليات استباقية في أكثر من منطقة فيها، واليوم قتلت مسؤوليين عسكريين بارزين عرف منهما قائد كتيبة جنين محمد الزبيدي.خارج الضفة والقطاع، العيون بقيت شاخصة إلى الدوحة حيث انعقد اللقاء الاستخباراتي الاميركي المصري الاسرائيلي القطري والبحث تركز على مستقبل غزة ولمن ستكون الإدارة السياسية فيها.الحركة الأميركية، في هذا السياق، لا تهدأ، وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن في المنطقة بعد غد الجمعة .لبنانيا بدا الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان زيارته للبنان، هذه المرة يبحث الديبلوماسي الفرنسي في ثلاثة ملفات : رئاسة الجمهورية، قيادة الجيش، الوضع في الجنوب من باب تطبيق القرار 1701. يمكن القول ان جولة لودريان لم تتعدى إطار استكشاف المواقف ، وينهيها غدا.البداية من الملف الأكثر إلحاحا: غزة، في ظل محاوره الثلاثة: الهدنة وتبادل الاسرى واحتمال عودة الحرب.بين العودة لتثبيت دورها في لبنان و لترميم الثقة بينها وبين حزب الله تحديدا، تحاول باريس من خلال موفدها الرئاسي جان ايف لودريان إعادة احياء مسعاها اللبناني.وفي معلومات الجديد ان الموفد الفرنسي عبر لقائد الجيش عن اهمية القيادة وربطها بحصول الدعم للمؤسسة العسكرية قبل ان يطلب لودريان من عون ان يعقد خلوة معه دامت حوالي ربع ساعة.اما مصادر عين التينة فقالت للجديد إن موقف الرئيس بري واضح لجهة استحقاق قيادة الجيش وسبق ان اعلن استعداده للدعوة الى جلسة تشريعية في حال عدم اقرار تأجيل التسريح في مجلس الوزراء.في بكركي تطابقت مواقف الفرنسي مع البطريرك الراعي الذي كرر مواقفه بضرورة انتخاب رئيس وعدم تعيين قائد للجيش في الشغور الرئاسي واهمية تطبيق ال1701وفي معراب تحدثت المصادر عن تغير وانتقال في الموقف الفرنسي من مبادرته الاولى في انتخاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية الى الذهاب لللخيار الثالث للرئاسة وتطبيق القرارات الدولية والتمديد لقائد الجيش. فكان رد القوات ان الطابة في الملعب الآخر .أما الموقف الابرز فكان من القوات اللبنانية التي اعلن نائبها فادي كرم انها ستلبي شرط الرئيس بري بالمشاركة في جلسة تشريعية بكل بنودها لان مصلحة الامن القومي اللبناني تقتضي التمديد لقائد الجيش. فكانت العناوين الاساسية في لقاءات لودريان مع القوى السياسية ثلاثة : العنوان الاول رئاسي بضرورة الذهاب الى اتفاق على الخيار الثالث. العنوان الثاني كان في اهمية الهدنة في غزة واستقرار جنوب لبنان ربطا بالقرار 1701.والعنوان الثالث بخطورة الشغور في قيادة الجيش وضرورة التمديد لقائد الجيش.