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لبنان

أجواء الغضب تفاعلت لدى أهل بيروت

Lebanon 24
29-11-2023 | 17:00
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تفاعلت أجواء الغضب لدى أهل بيروت وساكنيها والمستأجرين من الجباية العشوائية لرسوم البلدية، سواء استحداث رسم المجارير أو ضرب رسوم العام الماضي بأكثر من 66 مرة في عدد من الأحياء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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