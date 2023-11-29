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لبنان
كلام غير واضح
Lebanon 24
29-11-2023
|
17:24
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لم يسمع موفد عربي كلاماً، يمكن توظيفه، في مهمة التسريع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية من ضمن ما بات يُعرف "بالخيار الثالث"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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