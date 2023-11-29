عين "حزب الله" على الجنوب: لا لمنطقة عازلة وإن عادوا عدنا

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": يعتبر «حزب الله» نفسه غير معني بما يجري من نقاشات في شأن القرار 1701، وأنه لن يمنح اسرائيل ما لم تتمكن من نيله خلال الحرب، وتقول مصادره إنّ الهدف الأساسي من زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان هو البحث في القرار 1701 والتحذير من سعي اسرائيل إلى افتعال حرب ضد لبنان من بوابة الجنوب. وهو في صدد إسداء النصيحة لـ»حزب الله» في هذا المجال، وإبلاغه الجو الدولي والعربي حيال الوضع الراهن سواء في غزة وما يحضّر لها على المدى البعيد، أو الجنوب اللبناني وجبهته الملتهبة. «حزب الله» الذي يأخذ ما يتبلّغه في الإعتبار يرى أنّ الإسرائيلي ينأى عن فتح جبهة الجنوب لوجود ضغوط دولية تمنعه من خوضها، وإن كان يحاول أن يوجد واقعاً مختلفاً، فيتقصّد فصل جبهة الجنوب عن جبهة غزة كي يبرر اعتداءاته ويترك لنفسه حرية اتخاذ القرار بالحرب تعويضاً عن خسارته في غزة. في اعتقاده أنّ إسرائيل كانت توّاقة للهدنة سواء في غزة أو في الجنوب اللبناني، خاصة بعد الخسائر التي منيت بها جراء صواريخ «بركان». وما تقوم به حالياً كانت تمارسه قبل عدوان غزة واستمر خلال الهدنة، ولكن أي عمل أبعد من ذلك لن تقدم عليه حكماً لعدم قدرتها على فتح جبهتين، ولعلمها أنّ أي حرب لن تقتصر على جبهة الجنوب وحده، ولها في العدوان على غزة خير دليل على توحيد ساحات محور المقاومة تضامناً مع غزة، وقد تبلّغ الإسرائيلي عبر الموفد الأميركي آموس هوكشتاين وغيره أنّ أي عدوان على جنوب لبنان سيفتح الوضع على كل الاحتمالات وسيحرّك جبهات في أنحاء مختلفة.

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