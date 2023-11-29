17
o
بيروت
19
o
طرابلس
31
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
6
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مفتي بعلبك: ما يسري على قيادة الجيش ينسحب على المواقع الأخرى
Lebanon 24
29-11-2023
|
22:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عيسى يحيى في" نداء الوطن": المشهد اليوم والخطر الداهم في الفراغ بقيادة الجيش اللبناني، وما يتبعه من شغور محتمل على المستويات العسكرية والقضائية، يسأل الكثيرون عن الموقف السنّي ممّا يجري في ظل تعدّد الأقطاب والتوجهات، وكيف تقارب دار الفتوى ومفتي الجمهورية هذه الملفات، لا سيما في ما خصّ قيادة الجيش وموقعي قيادة قوى الأمن الداخلي ومدعي عام التمييز.
Advertisement
يقول مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي لـ»نداء الوطن» ان مفتي الجمهورية على تنسيق كامل مع رئيس الحكومة العامل ورؤساء الحكومات السابقين، وهو يتوخى الاستقرار الداخلي والحفاظ على التوازنات الداخلية والتأكيد الدائم على اتفاق الطائف، لذلك غالبية المراجعات أصبحت تتعلق بشخصه. وفي ما يتعلق بقيادة الجيش، يرى أنّ هذا الموقع مهم لأنّ المؤسسة العسكرية الأهم هي مؤسسة الجيش، وفي ظل الشغور المتمادي في عدة مواقع ابتداءً من رأس الهرم وامتداداً إلى مواقع اخرى، يبقى الجيش المؤسسة الأكثر ضمانة للبلد، وأثبت قائد الجيش حرفيته ووقوفه على مسافة وسط بين الجميع في ظل التعقيدات، كالنزوح السوري، والشغور الذي وقعت به البلد، والثورة التي اندلعت، كلها ملفات تدفع القوى السياسية إلى الإقرار بضرورة بقاء قائد الجيش في موقعه حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية، لأنّ من حق رئيس الجمهورية أن يعين قائد الجيش، والأمر الملفت هو السعي لوضع قائد الجيش ضمن تصنيفات معينة، وهو خارج تلك التصنيفات ولا يجوز مقارنته بغيره من العاملين في الحقل السياسي، حيث حافظت المؤسسة العسكرية على حرفيتها والكفاءة وهو ما برز في نتائج المدرسة الحربية».
والسؤال اليوم وفق الرفاعي هو «هل تريدون أن ننتهي من هذا الملف الذي يشكّل الخط الأكثر بياضاً ونصاعاً في كل الخطوط الموجودة في ساحتنا اليوم؟ وعليه، التمديد لقائد الجيش ضرورة وحاجة ويجب السعي إليه بقوة، ونحن اليوم في حالة طوارئ والبلد شبه مفكّك، وعلى أبواب حرب يمكن أن تتمدّد».
وحول المواقع الأخرى لا سيّما قيادة قوى الأمن الداخلي حيث يُحال اللواء عماد عثمان إلى التقاعد منتصف أيار المقبل، ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أوائل آذار، يشير الرفاعي إلى أنّ «كل شيء مرهون بأوانه، والأمر الملح اليوم هو قيادة الجيش، وما يسري على قيادة الجيش ينسحب على المواقع الأخرى سواء كان تعييناً أو تمديداً، أما محاولة جمع النواب السنّة، فكل نائب له خياره وقراره وله خلفيته وانتماؤه، وعليه لجمعهم يبتغي ايجاد ساحة حوار دائمة، والإتفاق على نقاط ثابتة ومشتركة، وعناوين ينطلق منها الجميع».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متزوجة قبله ولديها 3 أبناء.. زوجة فنان لبناني شهير تلفت الأنظار برشاقتها (صور)
Lebanon 24
كانت متزوجة قبله ولديها 3 أبناء.. زوجة فنان لبناني شهير تلفت الأنظار برشاقتها (صور)
04:25 | 2023-11-29
29/11/2023 04:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ البقاع.. ماذا قيلَ بشأنه؟
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ البقاع.. ماذا قيلَ بشأنه؟
12:08 | 2023-11-29
29/11/2023 12:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند الطريق المؤدية إلى المطار؟ شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
ماذا يجري عند الطريق المؤدية إلى المطار؟ شاهدوا الفيديو!
12:38 | 2023-11-29
29/11/2023 12:38:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن السفر في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
بُشرى سارّة عن السفر في لبنان.. ما هي؟
15:02 | 2023-11-29
29/11/2023 03:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوضع خطير".. هكذا تحدّث إسرائيليون عن نصرالله و "حزب الله"!
Lebanon 24
"الوضع خطير".. هكذا تحدّث إسرائيليون عن نصرالله و "حزب الله"!
06:21 | 2023-11-29
29/11/2023 06:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2023-11-30
الجهوزية على حالها "ولم يعد قواته الى حالتها الطبيعية"
01:15 | 2023-11-30
إتصالات لتحسين واقع المعارضة و"إجماع على هذا الاسم"
01:00 | 2023-11-30
زيارة لودريان: ثوابت مكررة وتحذير من تصعيد اسرائيلي"لا يزال وارداً بشدة ضدّ لبنان"
22:48 | 2023-11-29
بري: إنتخاب الرئيس اليوم قبل الغد
22:45 | 2023-11-29
عودة "توتال" للحفر في البلوك 9 : "توقيت مُناسب" يرتبط بالإستقرار
22:39 | 2023-11-29
تلوّث الهواء يتفاقم في لبنان... والعواقب وخيمة جداً!
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
30/11/2023 08:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
30/11/2023 08:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
30/11/2023 08:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24