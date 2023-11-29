مفتي بعلبك: ما يسري على قيادة الجيش ينسحب على المواقع الأخرى

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كتب عيسى يحيى في" نداء الوطن": المشهد اليوم والخطر الداهم في الفراغ بقيادة الجيش اللبناني، وما يتبعه من شغور محتمل على المستويات العسكرية والقضائية، يسأل الكثيرون عن الموقف السنّي ممّا يجري في ظل تعدّد الأقطاب والتوجهات، وكيف تقارب دار الفتوى ومفتي الجمهورية هذه الملفات، لا سيما في ما خصّ قيادة الجيش وموقعي قيادة قوى الأمن الداخلي ومدعي عام التمييز.يقول مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي لـ»نداء الوطن» ان مفتي الجمهورية على تنسيق كامل مع رئيس الحكومة العامل ورؤساء الحكومات السابقين، وهو يتوخى الاستقرار الداخلي والحفاظ على التوازنات الداخلية والتأكيد الدائم على اتفاق الطائف، لذلك غالبية المراجعات أصبحت تتعلق بشخصه. وفي ما يتعلق بقيادة الجيش، يرى أنّ هذا الموقع مهم لأنّ المؤسسة العسكرية الأهم هي مؤسسة الجيش، وفي ظل الشغور المتمادي في عدة مواقع ابتداءً من رأس الهرم وامتداداً إلى مواقع اخرى، يبقى الجيش المؤسسة الأكثر ضمانة للبلد، وأثبت قائد الجيش حرفيته ووقوفه على مسافة وسط بين الجميع في ظل التعقيدات، كالنزوح السوري، والشغور الذي وقعت به البلد، والثورة التي اندلعت، كلها ملفات تدفع القوى السياسية إلى الإقرار بضرورة بقاء قائد الجيش في موقعه حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية، لأنّ من حق رئيس الجمهورية أن يعين قائد الجيش، والأمر الملفت هو السعي لوضع قائد الجيش ضمن تصنيفات معينة، وهو خارج تلك التصنيفات ولا يجوز مقارنته بغيره من العاملين في الحقل السياسي، حيث حافظت المؤسسة العسكرية على حرفيتها والكفاءة وهو ما برز في نتائج المدرسة الحربية».والسؤال اليوم وفق الرفاعي هو «هل تريدون أن ننتهي من هذا الملف الذي يشكّل الخط الأكثر بياضاً ونصاعاً في كل الخطوط الموجودة في ساحتنا اليوم؟ وعليه، التمديد لقائد الجيش ضرورة وحاجة ويجب السعي إليه بقوة، ونحن اليوم في حالة طوارئ والبلد شبه مفكّك، وعلى أبواب حرب يمكن أن تتمدّد».وحول المواقع الأخرى لا سيّما قيادة قوى الأمن الداخلي حيث يُحال اللواء عماد عثمان إلى التقاعد منتصف أيار المقبل، ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أوائل آذار، يشير الرفاعي إلى أنّ «كل شيء مرهون بأوانه، والأمر الملح اليوم هو قيادة الجيش، وما يسري على قيادة الجيش ينسحب على المواقع الأخرى سواء كان تعييناً أو تمديداً، أما محاولة جمع النواب السنّة، فكل نائب له خياره وقراره وله خلفيته وانتماؤه، وعليه لجمعهم يبتغي ايجاد ساحة حوار دائمة، والإتفاق على نقاط ثابتة ومشتركة، وعناوين ينطلق منها الجميع».