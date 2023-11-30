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أفادت مصادر مطلعة ان هناك اتصالات خجولة تحصل بين بعض النواب المستقلين والقوى الاساسية في المعارضة بهدف اعادة تنظيم الصفوف بإنتظار عودة الحراك السياسي في لبنان...وبحسب المصادر فإن هناك رغبة لدى بعض القوى المعارضة بأن تكون هناك نظرة موحّدة لكيفية التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية لقطع الطريق على محاولات "حزب الله" تأسيس اكثرية نيابية جديدة.وترى المصادر ان الاتفاق على اسم وازن لدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية هو الطموح الاساسي لبعض القوى خصوصا ان هناك آمالا حقيقية بتأمين اجماع معارض على اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون...