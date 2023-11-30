Advertisement

لبنان

الجهوزية على حالها "ولم يعد قواته الى حالتها الطبيعية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-11-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1135851-638369291033006508.jpg
Doc-P-1135851-638369291033006508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل استمرار المساعي التي تهدف الى تحقيق وقف كامل ونهائي لاطلاق النار في غزة، وفي ظل المؤشرات المتناقضة التي تظهر لدى تل ابيب والتي لا توحي بأن الحكومة الاسرائيلية حسمت موقفها بالذهاب الى التهدئة، يبدو ان "حزب الله" يضع الاحتمالات السيئة امامه.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة "حزب الله" بعيدا عن قراءته لكيفية تطور الامور في غزة، الا انه لا يزال يحافظ على المستوى ذاته من الجهوزية منذ انتهاء المعارك ولم يعد قواته الى حالتها الطبيعية.
وتقول المصادر ان الحزب لا يمكن له ان يتعامل بشكل طبيعي مع الحدث خصوصا وأن اشتعال الجبهات قد يأخذ اتجاهات مختلفة في حال قررت تل ابيب التصعيد الشامل بعد انتهاء الهدن المتتالية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-11-30
04:08 | 2023-11-30
04:00 | 2023-11-30
03:53 | 2023-11-30
03:28 | 2023-11-30
03:00 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24