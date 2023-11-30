الجهوزية على حالها "ولم يعد قواته الى حالتها الطبيعية"

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في ظل استمرار المساعي التي تهدف الى تحقيق وقف كامل ونهائي لاطلاق النار في غزة، وفي ظل المؤشرات المتناقضة التي تظهر لدى تل ابيب والتي لا توحي بأن الحكومة الاسرائيلية حسمت موقفها بالذهاب الى التهدئة، يبدو ان "حزب الله" يضع الاحتمالات السيئة امامه.وبحسب مصادر مطلعة "حزب الله" بعيدا عن قراءته لكيفية تطور الامور في غزة، الا انه لا يزال يحافظ على المستوى ذاته من الجهوزية منذ انتهاء المعارك ولم يعد قواته الى حالتها الطبيعية.وتقول المصادر ان الحزب لا يمكن له ان يتعامل بشكل طبيعي مع الحدث خصوصا وأن اشتعال الجبهات قد يأخذ اتجاهات مختلفة في حال قررت تل ابيب التصعيد الشامل بعد انتهاء الهدن المتتالية.