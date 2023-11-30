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لبنان
عملية عسكرية محدودة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-11-2023
|
02:15
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توقعت اوساط ديبلوماسية ان تتجه اسرائيل، في حال عودة الحرب على غزة، الى شن عملية عسكرية محدودة على لبنان تبقى في مدار الجنوب.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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