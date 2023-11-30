مع تمديد الهدنة في غزة.. كيف يبدو الوضع جنوباً؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن هدوءاُ حذراً يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان تخرقه بشكل شبه متواصل الطائرات الاستطلاعية من نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا، ومنطقة حاصبيا امتدادا حتى أجواء البقاع الغربي، واقليم التفاح وخاصة فوق تلال عرمتى ميذون وجبل الريحان، وذلك مع تمديد الهدنة الموقتة في غزة يوماً إضافياً.

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