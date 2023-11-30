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لبنان
ارجاء جلسة لجنة الاقتصاد الى الإثنين المقبل
Lebanon 24
30-11-2023
|
01:37
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أرجأت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها التي كانت مقررة اليوم الى الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل في الرابع من كانون الأول.
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