ارجاء جلسة لجنة الاقتصاد الى الإثنين المقبل

أرجأت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها التي كانت مقررة اليوم الى الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل في الرابع من كانون الأول.

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