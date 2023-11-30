صباح اليوم.. حادث سير على اوتوستراد القلمون إليكم كيف يبدو المشهد من هناك

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حادث سير وقع على اوتوستراد القلمون باتّجاه طرابلس.

وفي التفاصيل، انقلبت سيارة بعدما فقد السائق السيطرة عليها اثناء قيادتها، وانحرفت عن مسارها.

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وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.