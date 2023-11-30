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لبنان

صباح اليوم.. حادث سير على اوتوستراد القلمون إليكم كيف يبدو المشهد من هناك

Lebanon 24
30-11-2023 | 02:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حادث سير وقع على اوتوستراد القلمون باتّجاه طرابلس.
 
وفي التفاصيل، انقلبت سيارة بعدما فقد السائق السيطرة عليها اثناء قيادتها، وانحرفت عن مسارها.
 
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وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. 
 
 
 
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القلمون

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