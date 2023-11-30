قلق من تمدد الحرب إلى لبنان.. هذا ما جاء في بيان السفارة الاميركية

Advertisement

عبّرت السفارة الأميركية في لبنان في بيان عن قلقها إزاء احتمال امتداد الصراع بين حماس وإسرائيل، وعلى وجه التحديد، لا تريد الولايات المتحدة أن تشهد على صراع داخل الأراضي اللبنانية، حيث سيكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وعلى رفاهية الشعب اللبناني.وأكد البيان أن استعادة الهدوء على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمر في غاية الأهمية، ويشكل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عنصراً رئيسياً في هذا المسار.وشدد البيان على الدور الحيوي الذي تلعبه اليونيفيل على طول الخط الأزرق، و"نتوقع أن تعمل كافة الأطراف على ضمان سلامة قوات حفظ السلام".