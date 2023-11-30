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لبنان

ياسين: نعلن إطلاق مناقصة تأهيل معمل فرز النفايات في الكرنتينا

Lebanon 24
30-11-2023 | 03:53
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كتب وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على "اكس": 
 
"تقدمنا خطوة مهمة نحو تنظيم ادارة النفايات الصلبة في العاصمة بيروت بإعلان مناقصة تأهيل معمل فرز النفايات في الكرنتينا والذي كان قد تضرر بشكل كبير بانفجار المرفأ. 

والتأهيل اتى بعد مفاوضات طويلة اجرتها وزارة البيئة مع البنك الدولي الذي قدم الهبة من خلال الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان. يشرف على تلزيم الاعمال وتنفيذ المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة وبلدية بيروت والادارات المعنية.

بالإضافة الى إعادة تأهيل البنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة في بيروت، وتقديم المساعدة الفنية لتشغيلها بشكل افضل، سيدعم المشروع في خطوات اضافية تحسين منظومة إدارة النفايات في العاصمة وتعزيز الفرز من المصدر". 
 
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