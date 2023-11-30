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لبنان

طقس مستقر ودافىء... الى متى؟

Lebanon 24
30-11-2023 | 04:41
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.
 
وجاء في النشرة الاتي:
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-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  حتى نهاية الاسبوع حيث يتحول الى دافئ نسبيا خلال النهار، تتخطى درجات الحرارة يوم الاثنين معدلاتها الموسمية بحدود الـ4 درجات ومن المتوقع ان يتقلب اعتبارا من يوم الثلاثاء مع عودة درجات الحرارة للانخفاض.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25  في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة وفي زحلة بين 4 و14 درجة.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب منخفضة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.
 
الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.
 
السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر كانون الأول.
 
-الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 5 الى 16 درجة، في الداخل من 5 الى 18 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، ناشطة أحيانا بخاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 15 و35 كم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا يسوء أحيانا.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 40 و60%.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6،25
-ساعة غروب الشمس: 16،29
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