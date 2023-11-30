خبر سار للبنان.. ناتالي حبيب رحّال من بين 100 شخصية نسائية قيادية في العالم

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في خبر مفرح للبنان، تم اختيار ناتالي حبيب رحّال من قبل مجموعة G100 المرموقة لتكون من ضمن لائحة مؤثرين تضم 100 شخصية نسائية قيادية من مختلف القطاعات في كل أنحاء العالم.وتضمنت عملية الاختيار الصارمة التي اتبعتها مجموعة G100 فحصًا دقيقًا لرحلة رحال المهنية الطويلة، وهي مجموعة تضم الحائزين على جائزة نوبل، ورؤساء الدول السابقين، والوزراء، وسيدات الأعمال، والمستثمرين، وقادة الشركات والمجتمعات، وهذا الاختيار اليوميضيف إنجازًا جديدًا إلى قصة نجاح ناتالي.مع العلم أن G100 هي مجموعة ملتزمة بخلق مستقبل متساوٍ بين الجنسين وهي تنضم الآن إلى مجموعة من النساء الاستثنائيات اللواتي كرسّن مسيرتهنّ لخلق فرص كبيرة للنساء في العالم. وتشير الأرقام إلى أن كل 100 امرأة في المجموعة بامكانها التأثير على 35 مليون شخصية في العالم ولهذا يعتبر هذا الاختيار انتصارًا ليس فقط لرحّال بل أيضًا هو فوز للمرأة اللبنانية ويعدّ منارة أمل نحو تمكين لمزيد من النساء في لبنان.