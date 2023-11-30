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لبنان

لقاء "مختصر جدا" بين لودريان وباسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2023 | 05:26
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قال مصدر سياسي مطلع على جولة الموفد الرئاسي الفرنسي الى بيروت جان ايف لودريان ان لقاءه اليوم مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل دام فقط بضع دقائق وأن امرا ما حصل في بداية الحديث ادى الى اقتصار الإجتماع على دقائق معدودة.
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 ورجّح المصدر ان "يكون ذلك مرده الى تباين كبير في وجهات النظر حيال الملف الرئاسي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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