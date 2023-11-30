لقاء "مختصر جدا" بين لودريان وباسيل

Advertisement

قال مصدر سياسي مطلع على جولة الموفد الرئاسي الفرنسي الى بيروت جان ايف لودريان ان لقاءه اليوم مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل دام فقط بضع دقائق وأن امرا ما حصل في بداية الحديث ادى الى اقتصار الإجتماع على دقائق معدودة.ورجّح المصدر ان "يكون ذلك مرده الى تباين كبير في وجهات النظر حيال الملف الرئاسي".