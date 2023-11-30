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لبنان
بالصور حادث سير مروّع... وزحمة سير خانقة
Lebanon 24
30-11-2023
|
05:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع بين سيارة و"بيك اب"، على أوتوستراد بيروت باتّجاه طرابلس، عند نقطة البلمند.
وقد أُصيب شخصان، فيما تسبّب الحادث بزحمة سير خانقة في المكان.
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حادث سير
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