Advertisement

لبنان

بالصور حادث سير مروّع... وزحمة سير خانقة

Lebanon 24
30-11-2023 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1135945-638369456242289563.jpg
Doc-P-1135945-638369456242289563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع بين سيارة و"بيك اب"، على أوتوستراد بيروت باتّجاه طرابلس، عند نقطة البلمند.
 
وقد أُصيب شخصان، فيما تسبّب الحادث بزحمة سير خانقة في المكان.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
سقوط جريحين إثر حادث سير على أوتوستراد البالما - طرابلس
lebanon 24
30/11/2023 14:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سبعة جرحى في حادث سير على طريق الضنية ـ طرابلس
lebanon 24
30/11/2023 14:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
صباح اليوم.. حادث سير على اوتوستراد القلمون إليكم كيف يبدو المشهد من هناك
lebanon 24
30/11/2023 14:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
على أوتوستراد المصيلح... حادث سير بين صهريج ودراجة ناريّة
lebanon 24
30/11/2023 14:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-11-30
04:30 | 2023-11-30
04:00 | 2023-11-30
07:30 | 2023-11-30
07:27 | 2023-11-30
07:11 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24