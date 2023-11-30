بالصور حادث سير مروّع... وزحمة سير خانقة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع بين سيارة و"بيك اب"، على أوتوستراد بيروت باتّجاه طرابلس، عند نقطة البلمند.

وقد أُصيب شخصان، فيما تسبّب الحادث بزحمة سير خانقة في المكان.