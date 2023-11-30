Advertisement

لبنان

تطوّر أمني عاجل في جنوب لبنان... هذا ما فعلته طائرة إسرائيليّة قبل قليل

Lebanon 24
30-11-2023 | 06:03
A-
A+
Doc-P-1135948-638369463695358646.jpg
Doc-P-1135948-638369463695358646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائيليّة، أطلقت صاروخاً على أطراف بلدة رشاف.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: هدفنا أن نحمي جنوب لبنان وعلى الحكومة أن تطلب من "حزب الله" الانسحاب من الحدود الجنوبية
lebanon 24
30/11/2023 14:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الموفدون من الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان الدوليين الذين يزورون لبنان ويجرون الاتصالات لإنهاء الحرب مشكورون على مساعيهم الهادفة إلى الحض على الاسراع بانتخابات الرئاسة ورصد ما يجري في الجنوب من اعتداءات واستفزازات اسرائيلية وسقوط ضحايا
lebanon 24
30/11/2023 14:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: 55 يوماً من الحرب على غزة وما رافقها من اعتداءات إسرائيلية على لبنان وسقوط ضحايا وشهداء هي تاريخ نعيشه بالدم ونأمل أن تنتهي الأمور إلى سلام بعد تجربة الهدنة التي انعكست على واقع الجنوب
lebanon 24
30/11/2023 14:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: شو بصير بغزة بصير بلبنان وإذا حصل إخلال في غزة سيحصل إخلال في لبنان على اعتبار أن ما يحصل في الجنوب هو من أجل غزة
lebanon 24
30/11/2023 14:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الجنوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-11-30
04:30 | 2023-11-30
04:00 | 2023-11-30
07:30 | 2023-11-30
07:27 | 2023-11-30
07:11 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24