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لبنان

للمرّة الأولى.. باخرة محمّلة بالقمح في طريقها إلى مرفأ صيدا

Lebanon 24
30-11-2023 | 06:25
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 أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل عن وصول باخرة محملة بما يزيد عن 5000 آلاف طن من القمح الى مرفأ صيدا للمرة الاولى، عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر يوم غد الجمعة، برعاية وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، وذلك "افتتاحاً  لمسار وصول باخرات تجارية أخرى إليه في الاسابيع القليلة المقبلة، وتتويجاً للإجراءات التي قامت بها الوزارة مع باقي الوزارات الأخرى في مرفأ صيدا".
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