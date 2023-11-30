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لبنان
كان يسير على الأوتوستراد... إليكم بالصور ما حصل مع أحد الأشخاص اليوم
Lebanon 24
30-11-2023
|
06:23
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني رجلا سقط داخل مجرى للمياه على اوتوستراد برج حمود/الحازمية - بيروت.
وقد تم التأكد من انه بصحة جيدة.
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