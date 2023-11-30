أمرٌ غير متوقّع... هكذا تقوم إسرائيل بحراسة الحدود مع لبنان (صور)

مراسل المنار :#جيش_الدمى_الاسرائيلي يواصل إخفاقاته على الحدود مع لبنان حتى في ممارسة "الخداع"
على الاقل ابذلوا جهدا والبسو الدمية درعا وخوذة !!!#צבא_הבובות_הישראלי ממשיך בכשלונותיו על הגבול עם לבנון אפילו ב"הטעיות" שהוא נוקט
לפחות עשו מאמץ והלבישו את הבובה אפוד מגן וקסדה pic.twitter.com/a03n5CdW4o
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) November 30, 2023
مراسل المنار :#جيش_الدمى_الاسرائيلي يواصل إخفاقاته على الحدود مع لبنان حتى في ممارسة "الخداع"
على الاقل ابذلوا جهدا والبسو الدمية درعا وخوذة !!!#צבא_הבובות_הישראלי ממשיך בכשלונותיו על הגבול עם לבנון אפילו ב"הטעיות" שהוא נוקט
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