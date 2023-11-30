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لبنان
وزارة الطاقة: انطلاق التحصيل من مخيمات النازحين السوريين لحوالي 900 عداد
Lebanon 24
30-11-2023
|
07:11
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه بيان رحبت فيه بالقرار الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان والذي بدأت بموجبه من تاريخ يوم الاثنين الواقع فيه ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣ بتحرير محاضر لتحصيل قيَم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين بحسب قراءات حولي ٩٠٠ عداد الكتروني والذي بدأ تركيبها منذ حوالي العام وذلك بناء على توجيهات وخطة عمل وضعها وزير الطاقة والمياه عملاً بتنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء وبعد سلسلة اجتماعات عقدت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR بدأت في الوزارة واستمرت مع اللجنة المكلفة بالمتابعة واستنادا يضاً الى قرارات اللجنة الوزارية للكهرباء .
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وتؤكد الوزارة ان الجهود المبذولة من كافة الافرقاء والتعاون بين الجميع قد اثمر هذه النتيجة الايجابية مع التأكيد والاصرار على الاستمرار بالعمل على متابعة تركيب المزيد من العدادات لكافة الخيمات التي لم تكن بعد على الجداول المتوفرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان.
وتؤكد الوزارة ان لا سبب لعدم التزام المخيمات بتسديد ما عليها من متوجبات لمؤسسة كهرباء لبنان مما يساهم في الانتظام المالي من جهة لمؤسسة كهرباء لبنان والاستدامة الكهربائية للأخوة النازحين من جهة ثانية مع العلم اننا ننادي بعودتهم الكريمة والطوعية والامنة الى بلدهم الام سوريا .
ودعت الوزارة المعنيين الى التجاوب الكامل مع عملية تحصيل الايرادات والمتوجبات بعد النجاح في عملية اصدار الفواتير مما يسهل العمل على الجميع.
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