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لبنان

جعجع: ما يشهده الجنوب ليس مساندة لغزة بتاتًا

Lebanon 24
30-11-2023 | 07:08
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رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الملايين العشرة التي وعدت بها الحكومة تعويضًا للأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات في الجنوب من جراء تبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين "حزب الله" وإسرائيل، يجب أن يدفعها الوزراء الذين صوّتوا على هذا القرار من جيوبهم، ذلك أنّ أكثرية، وأكثرية كبيرة من الشعب اللبناني لم تفوِّض أحدًا بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل حفاظًا على دوره الإقليمي".
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واضاف في بيان: "إنّ ما يشهده الجنوب من تبادل للقصف ليس مساندة لغزة بتاتًا، وأكبر دليل أنّ العدوان على غزة استمر وما زال مستمرًا، وهل يمكن أن يلحق الدمار بغزة أكثر مما لحق بها؟ وبالتالي ما الدور الذي أداه إطلاق الصواريخ والقذائف من لبنان؟".
 
 
وتابع: "الجواب: أنّ دور هذه القذائف والصواريخ هو لمجرد أن يُبقي "حزب الله" ، إيران في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي".
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