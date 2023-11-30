على اوتوستراد جبيل.. هذا ما حصل بين آليتي توك توك (صورة)

يشهد المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل عمشيت زحمة سير خانقة بسبب حادث سير بين آليتي توك توك، مما ادى الى وقوع اصابات بين الركاب، وتعمل عناصر الصليب الاحمر والدفاع المدني على معالجة المصابين. (الوكالة الوطنية)

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