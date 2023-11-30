Advertisement

لبنان

على اوتوستراد جبيل.. هذا ما حصل بين آليتي توك توك (صورة)

Lebanon 24
30-11-2023 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1135973-638369510137463167.jpg
Doc-P-1135973-638369510137463167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهد المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل عمشيت زحمة سير خانقة بسبب حادث سير بين آليتي توك توك، مما ادى الى وقوع اصابات بين الركاب، وتعمل عناصر الصليب الاحمر والدفاع المدني على معالجة المصابين. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
جريح جرّاء حادث سير في جبيل
lebanon 24
30/11/2023 17:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور حادث سير مروّع... وزحمة سير خانقة
lebanon 24
30/11/2023 17:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
صباح اليوم.. حادث سير على اوتوستراد القلمون إليكم كيف يبدو المشهد من هناك
lebanon 24
30/11/2023 17:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24
على أوتوستراد المصيلح... حادث سير بين صهريج ودراجة ناريّة
lebanon 24
30/11/2023 17:32:02 Lebanon 24 Lebanon 24

جبيل

حادث سير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-30
10:24 | 2023-11-30
10:16 | 2023-11-30
10:15 | 2023-11-30
09:55 | 2023-11-30
09:30 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24