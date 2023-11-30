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لبنان

حادثة إنتحار... شاب عمره 33 عاماً أنهى حياته بهذه الطريقة

Lebanon 24
30-11-2023 | 07:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السوري أ.ع، البالغ من العمر 33 سنة، أقدم على الإنتحار، عبر شنق نفسه.
 
ونُقلت جثته إلى مستشفى عرسال للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، وباشرت قوى الأمن تحقيقاتها بالحادثة.
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عرسال

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