الحاج حسن استقبل سفير الهند.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه السفير الهندي في لبنان محمد نور رحمن شيخ في زيارة بروتوكولية، يرافقه الملحق التجاري في السفارة السيد اجاي كومار ومسؤولة القسم التجاري في السفارة رنا زيتوني.

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وجرى البحث خلال اللقاء في امكان توطيد العلاقات الهندية اللبنانية على المستوى الزراعي، وامكان التعاون لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.



واكد سفير الهند "وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني والمضي قدماً في القطاع الزراعي وتعزيز العلاقات على مستوى القطاعين في البلدين".



بدوره أكد الحاج حسن "العمل على تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الزراعي لما للهند من امكانات فيما خص الارشاد الزراعي و العمل التعاوني وباقي الشؤون الزراعية".