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لبنان

الطفل مازن حالته خطيرة... أُصيب بطلق ناريّ عن طريق الخطأ

Lebanon 24
30-11-2023 | 08:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفل مازن فيصل، الذي أُصيب بطلق ناريّ عن طريق الخطأ، في إشكال اليوم، في مدينة طرابلس، حالته خطيرة.
 
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طفل

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