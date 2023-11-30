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لبنان

لجنة الاشغال اجتمعت في غياب الوزارات المعنية.. عطية: وصلنا الى حال مزرية

Lebanon 24
30-11-2023 | 08:15
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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور الاعضاء النواب وممثلين عن الادارات المعنية.

وبعد الجلسة، قال عطية: بحثنا اليوم في موضوع التعديات على الاملاك العامة والسلامة العامة. وللأسف دعونا خمس وزارات ولم يحضر أي وزير. أفهم ان عذرا شرعيا لدى البعض بسبب السفر، ولكن الباقي ربما نتيجة عدم اهتمام".
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وأضاف: "وما خرجنا به اليوم، ان الاسباب عديدة للفيضانات والتعديات على مجرى الانهر والاملاك العامة منها موضوع تمويل التنظيف ومنها التداخل بين المجاري الصحية مع مجاري المياه وعدم تحمل المسؤوليات وتداخل الصلاحيات وكل وزير يحيل الامر الى وزير اخر وكل مصلحة تحيلها الى الاخرى ويحتجون بضعف التمويل". 
 
وتابع عطية :"وهذا الموضوع أصبح له زمن الى أن وصلنا الى حال مزرية. ما سمعناه اليوم حول مياه الشتاء، ان المشكلة ستزداد يوما بعد يوم، لذلك المطلوب من كل الوزارات وخصوصا وزارة الداخلية بالتوجه الى البلديات بعدم رمي النفايات على مجاري الانهر ومحيط الطرق، أضف الى ان وزارة الاشغال يجب ان تضع موازنة مخصصة من أجل تلزيم وتنظيف المجاري وأيضا ان تمنع وزارة الطاقة التعديات. وطلبنا لوائح بكل المعتدين على مجاري الانهر لانه في مهلة معينة اذا لم يزيلوا التعديات ولم يتم الالتزام، يتم الادعاء امام النيابة العامة على كل المعتدين خصوصا في الاماكن التي تضررت وأصابت اذى مباشرا للناس. فهذا الموضوع غير مسموح فيه، لانه بعد ضعف أجهزة الدولة والامكانات المالية ومقومات البلديات ازداد التعدي".
 
وختم: "المطلوب موازنة فعالة وناشطة السنة المقبلة وخطة بهذا الخصوص ويجب ان تنسق الوزارات مع بعضها البعض".
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